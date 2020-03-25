Jandarma, hayvan hırsızlarını kameraları didik didik edip yakaladı
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Jandarma, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Jandarma, hayvan hırsızlarını kameraları didik didik edip yakaladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 20 küçükbaş hayvanı çalarak sattıkları tespit edilen 2 zanlı, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda operasyonla yakalandı.

25.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:04
Jandarma, hayvan hırsızlarını kameraları didik didik edip yakaladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 20 küçükbaş hayvanı çalarak sattıkları tespit edilen 2 zanlı, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Kapukaya Mahallesi Taşocağı mevkisinde meydana geldi. A.S. isimli şahsın ağılından 20 adet küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurarak çalışma başlattı. Ekip, tanık beyanları ve güzergahta bulunan tüm güvenlik kameralarını didik didik inceledi. Çalışmalar sonuncunda, olayın 35 HPK 56 plakalı kamyonetle yapıldığı ve şüphelilerin C.Y. ve A.T.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Ayrıca çalınan hayvanların, Ödemiş ilçesi Mursallı ve Subatan Mahallesi'nde hayvancılık yapan H.I ve E.A. isimli şahıslara satıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler C.Y. ve A.T.K. yakalanarak gözaltına alındı.

A.S. isimli mağdura hayvanları tespit edilirken, hayvanları satın alan iki kişi suç eşyasını satın alma suçundan ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan C.Y ve A.T.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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