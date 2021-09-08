Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen, Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen, Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şereflikoçhisar ilçesi Büyükkışla Mahallesi'nde 5 Eylül 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma sonucunda Ankara-Niğde otoyolu üzerinde bulunan bir kanalda 7 Pakistan uyruklu şahıs yakalandı. Yine Büyükdamlacık Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma sonucunda Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 5 Afganistan uyruklu, Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde 6 yetişkin ve 5 çocuk olmak üzere toplam 11 Afganistan uyruklu, Gölbaşı ilçesinde 7 Eylül tarihinde Ankara-Konya yolu üzerinde menfez içerisinde 2 Afganistan uyruklu olmak üzere 5-7 Eylül tarihleri arasında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefetten kişi başı 4 bin 746 TL olmak üzere toplam 20 yetişkin düzensiz göçmene 94 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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