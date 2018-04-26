Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Mardin'de

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Mardin halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde huzura sahip çıkması, valinin buradaki çalışmalarına çok büyük destek vermesi ve en önemlisi Allah'ın yardımıyla geleceğin Mardin'ini birlikte kuracağız." dedi.

Birlikleri denetlemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Orgeneral Çetin, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Orgeneral Çetin, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, huzur şehri Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Vali Yaman'dan şehirde yaşanan heyecanlı güzel çalışma ve gelişmeleri öğrendiklerini aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"Mardin'imizin çok parlak bir geleceği var. Dünya şehri olan Mardin'in çok mükemmel bir noktaya ulaşacağını ve ileride çok daha iyi seviyelere geleceğini gördük. Onun gurur ve heyecanıyla sayın valimizin çalışmalarını tekrar yakından görmekten gurur duyduk. Mardin halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde huzura sahip çıkması, valinin buradaki çalışmalarına çok büyük destek vermesi ve en önemli Allah'ın yardımıyla geleceğin Mardin'ini birlikte kuracağız."

Çetin daha sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret ederek Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile görüştü.