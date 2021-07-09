Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Zeytin Dalı şehidinin ailesine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Zeytin Dalı Harekatında Afrin'de şehit olan Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Zeytin Dalı Harekatında Afrin'de şehit olan Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan uzman erbaş için düzenlenen mezuniyet töreni için kente gelen Çetin, 2018 yılında Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ile El Maski civarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik terör örgütü mensuplarınca düzenlenen tanksavar ve havan saldırıları sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Safranbolu'da yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette şehidin annesi Ülker ve babası İsmail Akpınar ile bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin, aileye Türk bayrağı motifli Kur-an'ı Kerim takdim etti.

Çetin, daha sonra Şehit ve Gazi Dernekleri ile Karabük Valisi Fuat Gürel'i de makamında ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler