Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Yalçın'a ziyaret
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Mustafa Yalçın, Jandarma, Talas, Van, Güncel

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Yalçın'a ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin, Van'da birlikte görev yaptıkları Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

13.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:24
Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Yalçın'a ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin, Van'da birlikte görev yaptıkları Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.


Belediye girişinde başkan yardımcıları ve daire müdürleri tarafından karşılanan Org. Çetin, Başkan Yalçın ile ayaküstü sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Karşılamanın ardından makama geçen Org. Çetin, daha önce telefonla tebrik ettiği Başkan Mustafa Yalçın'a şimdi bizzat hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu dile getirdi. Ziyarette Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin'e İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik de eşlik etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin'i belediyede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek, "Sayın komutanım Talas'a ve belediyemize hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten büyük onur duyduk. Görev süreniz boyunca yaptığınız fedakarlıklar herkesin malumu. 'Türkiye sizinle gurur duyuyor' sözü sizin için az kalıyor. Sizinle Van'da görev yaparken tanıştık. Hem bizim hem de ülkenin üzerinde teröre karşı şemsiye olarak bize yön verdiniz, destek oldunuz. Bu da bizi için ayrı bir güzellik oldu" diye konuştu. Ziyarette Başkan Yalçın tarafından Org. Çetin'e özel yapılmış bir tespih ve dolma kalem ile cam sanatından icra edilmiş Selçuklu yıldızı bir tablo hediye edildi. Başkan Yalçın Org. Çetin'e ayrıca Geçmiş Zaman Yansımaları Talas albümü ile Yaman Dede kitabı hediye etti. Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin ise Başkan Yalçın'a bir jandarma heykeli ile mukabele etti. "Jandarma halkın yanında" diyen Org. Çetin, hayatın her aşamasında insanların huzur ve refahı için gayret sarf ettiklerini ifade etti. Öte yandan Org. Çetin, Başkanlık girişinde şeref defterini de yazdı. Başkan Yalçın'ın başarılı çalışmalarına dikkat çeken Org. Çetin, şu satırlara yer verdi:


"Kayseri Talas Belediye Başkanı ve değerli çalışanlarını ziyaretten dolayı çok memnun oldum. Başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Saygı ve hürmetlerimi sunarım." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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