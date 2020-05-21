Jandarma ekiplerinden kumar oynatılan eve baskın
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Jandarma ekiplerinden kumar oynatılan eve baskın

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri kumar oynatılan bir eve baskın düzenledi.

Jandarma ekiplerinden kumar oynatılan eve baskın
21.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:12

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri kumar oynatılan bir eve baskın düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri Saltukova Beldesi Merkez Mahallesinde D.K.(33) E.K.(43) isimli şahısların ikamet ettiği evde kumar oynatıldığı bilgisi alması üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan ekipler evde yapılan aramada, ev sahipleri haricinde, E.E (34), O.A (28) ve C.C (40) isimli şahısların olduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada kumar oynamada kullanıldığı değerlendirilen 1 adet masa, 13 deste iskambil kağıdı, 4 adet üzerinde isim ve rakamlar bulunan kağıt sayfası, 1 adet adisyon kağıdı, M.K. isimli şahıs adına düzenlenmiş üzerinde isim T.C.nosu ve imza bulunan açık senet ele geçirildi. Ev sahipleri D.K. ve E.K. isimli şahıslar ile apartmanın girişini görecek şekilde sokakta bekleyen ve gözcülük yaptığı öğrenilen O.T. (24) isimli şahıslar hakkında kumar oynamaya yer temin etmek ve yardımcı olmak suçundan işlem yapıldı. E.E., O.A. ve C.C. isimli şahıslara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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