Jandarma Bölge Komutanı Suriye Sınırında

Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret etti. Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'a Ceylanpınar ilçesindeki temaslarında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk eşlik etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ve kaymakamlık ziyaretinin ardından Ceylanpınar Belediyesine geçen Tümgeneral Koç, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ile bir araya geldi. Başkan Atilla ile ilçenin güvenliği üzerine istişarelerde bulunan Tümgeneral Halis Zafer Koç, daha sonra ilçeden ayrıldı.

(Uğur Kuş/ İHA)