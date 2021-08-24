James McAvoy, "Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım"
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James McAvoy, "Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım"

James McAvoy, 'Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım'
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

X-Men, Wanted ve Shameless gibi birçok dizi ve filmde rol alan yıldız aktör James McAvoy, geçtiğimiz günlerde artık The Elder Scrolls IV: Oblivion oynamamak için diski yakmak zorunda kaldığını açıkladı.

BAFTA ödüllü İskoç oyuncu James McAvoy geçtiğimiz günlerde, bir The Elder Scrolls IV: Oblivion bağımlısı olduğunu söyledi. Yıldız aktör, oyunu oldukça fazla oynadığını ve oynamamak için diski yakmak zorunda kaldığını açıkladı.

2006 yılında Bethesda tarafından yayımlanan, The Elder Scrolls IV: Oblivion birinci ve üçüncü şahıs bakış açısı kameralarından oynanabilen bir rol yapma oyunudur. Oyuncu at üstünde veya yürüyerek haritayı dolaşabilir ve şehir, kasaba, zindan gibi yerler bir kez keşfedildikten sonra bu bölgelere hızlı seyahat edebilir. Oyun 15 yaşında olmasına rağmen James McAvoy gibi birçok hayran tarafından uzun saatler boyunca oynanıyor.

Forbes ile yakın zamanda yapılan bir röportajda James McAvoy, Bethesda'nın Oblivion'unun kendisini oldukça fazla kaptırdığını ve daha fazla oynamamak için diski yakmak zorunda kaldığını açıkladı. Kendisine bir Xbox 360 konsolu ile birlikte hediye edilen oyunu, 2007'de Anne Hathaway ile birlikte başrollerini paylaştığı Becoming Jane filminin çekimleri sırasında oynadığını itiraf etti. Her sabah çekimler için sabah 6'da kalkmak zorunda kalmasına rağmen, McAvoy kendini oyunu oynamak için uyanık olarak buldu.

James McAvoy, çok fazla Oblivion oynadığı için Xbox 360 diskini yaktığını söyledi!

"DİSKİ XBOX 360'TAN ÇIKARDIM VE OCAĞI AÇIP YAKTIM"

James McAvoy, "Sabah 5:35'te yattım, arabamın saat 5:45 gibi kornasını çaldı. Ben de 'Aman Tanrım, bir şeyler yapmam gerek' diyordum. Kalktım ve diski Xbox 360'tan çıkardım ve ocağı açıp, yaktım." Bunun sonucu olarak İskoç aktör, önümüzdeki 10 yılı oyundan uzak geçirdi, ancak yakın zamanda COVID-19 salgını sırasında iletişimde kalmanın bir yolu olarak arkadaşlarıyla Call of Duty: Warzone oynamaya başladığını belirtti.

Oyuncunun nihayet oyun dünyasına geri dönecek kadar rahat olduğunu duymak güzel, umarız bu sefer oyun saatlerini daha iyi düzenleyebilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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