Jale Parla kimdir? Jale Parla eserleri, kitaplar ve ödülleri

Edebiyat araştırmacısı, akademisyen ve yazar olan Jale Parla, kazandığı ödül ve eserleriyle Türk Edebiyatında yer alan önemli isimlerden biridir. Jale Parla kimdir? Jale Parla eserleri nelerdir? Jale Parla'nın yazdığı kitaplar nelerdir? Jale Parla hangi ödülleri kazanmıştır? Erdal Öz Edebiyat ödülü nedir? Erdal Öz kimdir?

Edebiyat araştırmacısı, akademisyen ve yazar olan Jale Parla kimdir? Jale Parla öğrenim ve akademik hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

JALE PARLA KİMDİR?

5 Şubat 1945 tarihinde dünyaya gelen Jale Parla, İstanbul doğumludur. 1956 yılında ilk öğrenimini Antakya'da tamamlayan Parla, orta­okulu Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde (1960), lise öğrenimini ise Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde 1964 yılında tamamladı.

1968 yılında Robert Kolej'inden mezun olan Jale Parla, 1978 tarihinde Harvard Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde doktora yaptı.

Doktorasına devam ederken öğretim üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümünde 1988 yılında profesörlüğe yükseldi. 2000 yılında Bilgi Üniversitesi'ne geçerek çalışmalarını burada sürdürmeye devam etti. Yazar, yaşamını halen İstanbul'da sürdürmektedir ve siyasetbilimci Taha Parla ile evli bir çocuk annesidir.

Edebiyat araştırmacısı olan Parla, edebiyat tarihi ve eleştirisi türündeki ya­zılarını da yayımlamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleriyle ortak olarak yer aldığı "Çağdaş Uygarlığın Oluşumu" adlı kitabın "16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Çağdaş Türk Kültürü­nün Oluşumu", "16. ve 17. Yüzyıllarda Avrupa Edebiyatı" ve "18. Yüzyılda Avrupa Edebiyatı" bölümlerini kaleme almıştır.

Jale Parla kitaplarıyla ve makaleleriyle edebiyat eleştirisinin kapsamlı örneklerini ortaya koymaktadır. Dilbilim, göstergebilim, psikanaliz, yapısalcılık, fenomenoloji, post yapısalcı felsefe gibi kuramsal gelişmeler üzerine çalışmalar yapan ve bu çalşımaları yaparken Walter Benjamin, Louis Althusser, Mikhail Bakhtin, Jakobson, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Roland Barthes, Julia Kristeva gibi hem düşünür hem de edebiyat alanında söz sahibi olan kişilerden yararlandığı ifade etmektedir.

JALE PARLA ESERLERİ, KİTAPLARI

Orhan Pamuk'ta Yazıyla Kefaret

İnceleme

Efendilik Kölelik Şarkiyatçılık (1985)

Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri (1990)

Don Kişot'tan Bugüne Roman (2000)

Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım (2011).

Derleme

Çağdaş Uygarlığın Oluşumu (ortak, 1986).

Çeviri

Aydınlanma Çağı (N. Hampson'dan, 1991).

JALE PARLA'NIN ÖDÜLLERİ NELERDİR?

2020 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi Jale Parla olmuştur.

ERDAL ÖZ EDEBİYAT ÖDÜLÜ NEDİR?

Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi ve Can Yayınları tarafından her yıl bir şair ya da yazara verilen edebiyat ödülüdür. İlk ödül 2008 yılında Gülten Akın'a verilmiştir.

2020 senesinde Jale Parla ödülün sahibi olmuştur. Ödülü şu sözlere takdim etmişlerdir:

"Başkanlığını Oğuz Demiralp'in üstlendiği, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaşve Faruk Duman'dan oluşan Seçici Kurul, ErdalÖzEdebiyatÖdülü'nün on üçüncüsünün Jale Parla'ya verilmesini kararlaştırdı.

Seçici Kurul, Parla'ya bu ödülü "Akademi ile edebiyat dünyasını bir araya getirme konusundaki başarısı, Türk edebiyatı üzerine özgün çözümlemeleri ve eleştiri geleneğini kültürel inceleme ve karşılaştırmalı edebiyat yönünde zenginleştiren yeni alanlar açması nedeniyle vermiştir."

ERDAL ÖZ KİMDİR?

26 Mart 1935'te Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğan Erdal Öz, 6 Mayıs 2006'da İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Edebiyat hayatına şiirle başlayan Erdal Öz, Seçilmiş Hikayeler Dergisi, Varlık, Yenilik, Yeditepe, Pazar Postası, a, Değişim, Emek, Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini, öykülerini ve eleştirileriniyayınlamıştır. "a" dergisinin kurucuları arasında yer alan Öz, Cem Yayınevi'nin çocuk kitapları dizisini yönetti. 1980 yılında Can Yayınları'nı kurdu.