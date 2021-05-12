Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayın mı yapacak? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu yayını ne zaman, hangi gün olacak? Tarihi belli oldu mu?

Twitter'da gündem olan #jahreiniminyanındayım etiketinden sonra vatandaşlar Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayın mı yapacak merak etti. Peki, yayın ne zaman olacak, saat kaçta, açıklandı mı? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayını hangi gün ve nerede yapılacak? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen konuşma nedir? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını tarihi belli oldu mu? Kısaca cevaplar haberimizde...