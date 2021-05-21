Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu Twitch yayınınında buluşuyor!
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Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu Twitch yayınınında buluşuyor!

Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu Twitch yayınınında buluşuyor!
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Twitch yayıncılarının popülerliği günden güne artarken, siyasetin öne çıkan isimleri de platformdaki yerini alıyor. Jahrein adıyla bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı bir tweeti alıntılayarak cevap vermesinin ardından gündeme gelen yayına dair detaylar ortaya çıktı. Böylece Mansur Yavaş'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu da bir Twitch yayıncısıyla program yapacak.

Ünlü Türk Twitch yayıncısı Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yayına dair detaylar kesinleşti. Canlı yayında hem oyunlar oynayan hem de takipçileriyle gündeme dair yorumlarda bulunan Ahmet Sonuç'un yapacağı yayın tarihi 22 Mayıs olarak açıklandı.

JAHREIN İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU TWITCH YAYININDA BULUŞUYOR

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşmış olduğu bir videoyu alıntılayarak "Nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?" diyen ünlü Twitch yayıncısı Ahmet "Jahrein" Sonuç'a ilk açıklama direkt olarak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Bunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver." açıklamasını yapmıştı.

Ardından Jahrein "En yakın zamanda buluşalım. Gençlerin soracak çok sorusu var! Ben sizi bulamam ama siz bana bir şekilde ulaşırsınız sanırım." açıklamasında bulunmuştu. Bunun akabinde Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak bir yayında buluşup buluşmayacağı merak edilmişti.

Yüz binlerin canlı olarak takip etmesi beklenen Twitch yayınının 22 Mayıs'ta gerçekleştirileceği açıklandı.

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KKHA yani Konuşalım Konuşalım, Headshot Atalım programı kapsamında yapılacak yayın, 22 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da gerçekleşecek.

MANSUR YAVAŞ, PQUEEN İLE YAYIN YAPMIŞTI

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Pqueen ile Mansur Yavaş ortak yayın yapmıştı ve Twitch Türkiye izlenme rekoru kırılmıştı. Bu kapsamda Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ortak bir yayın yapması bekleniyor ve yine rekor kırması bekleniyor. Fakat yayın ne zaman yapılacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Twitter'da "#jahreiniminyanındayım" etiketinin gündem olmasının ardından ortak yayının tarihi de belli oldu.

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