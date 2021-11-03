Jahrein'den akit tv'nin yaptığı habere tepki "Akrabalarım şu yalan haberi okusalar ne düşünürler?"

Jahrein, gündemde olan Twitch'deki bit-scam skandalı ile ilgili akit tv'nin yaptığı yanıltıcı habere twitter hesabından tepki gösterdi.

Haber in fotoğrafında yer alan "Milyonlarca Twitch kullanıcısını dolandırdı!" şeklindeki cümle insanları yanlış yönlendirebilecek, yanıltabilecek cinstendi. Bu yanıltıcı haber başlığı ve fotoğrafının ardında haber de yanlış veya yanıltıcı bir bilgi verilmedi, fakat haberin içeriğini okumadan yargılayacak insanlar olduğunu belirten Jahrein bu olayı savcılığa taşıyacağını da belirtti.

Akit tv'nin yaptığı haberin altına "Akitçiğim devamı savcılıkta artık olur mu?" şeklinde yorum yapan Ahmet "Jahrein" Sonuç daha sonrasında bu twiti RT'leyerek "Benim de annem babam var. Akrabalarım var. Şu yalan haberi okusalar ne düşünürler? Bunun hesabını hukuk karşısında vereceksiniz!" diyerek bu habere sert bir tepki gösterdi. Jahrein'in gönderisine Pintipanda, Levo, Tamer Yeşildağ ve purple bixi gibi isimler de yorum yaparak bu haberin yanıltıcılığına dikkat çektiler.

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