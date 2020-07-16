Jack Ryan: Gölge Ajan filmi konusu nedir? Jack Ryan: Gölge Ajan oyuncuları ve Jack Ryan: Gölge Ajan özeti!

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JACK RYAN: GÖLGE AJAN FİLMİNİN ÖZETİ

Jack Ryan: Gölge Ajan, yazar Tom Clancy'nin en ünlü karakterlerinden Jack Ryan'ın yeni macerasını anlatıyor. Yeni CIA ajanı Ryan'ın (Chris Pine), hiçbir şeyden habersiz nişanlısı (Keira Knightly), onu bir gölge gibi takip eden hükümet ajanı (Kevin Costner) ve Rus asıllı acımasız suçlu (Kenneth Branagh) arasında kalmasıyla heyecan doruğa ulaşır. Afganistan'da denizci olarak yaptığı askerlikten sonra Jack Ryan, beladan uzak sakin bir hayat sürmeye başlamıştır. Wall Street'te bir Rus milyarder için mali danışmanlık yapan Jack Ryan, kendini bir anda teröristlerin hazırladığı bir planın içinde bulur. Şimdi yapması gerekense ülkesinin ekonomisini çökertecek olan bu komployu durdurmaktır.

JACK RYAN: GÖLGE AJAN OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Nonso Anozie, Gemma Chan

Tür: Aksiyon, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2013

Vizyon Tarihi: 24 Mart 2014 Pazartesi

Senaryo: Tom Clancy, Adam Cozad