İzzet Yıldızhan, Mira Lina için seferber oldu

Sanatçı İzzet Yıldızhan, Ankara'da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Mira Lina Pala'nın sağlığına kavuşması için seferber oldu. İşte ayrıntılar...

Şeyda ve Cihan Pala çiftinin çocukları Mira Lina, zolgensma isimli ilaç için başlattığı kampanyaya sanatçı, yakın dostlarından destek istedi. Yıldızhan, 'Miralina_sma' Instagram hesabından yapılan canlı yayında, arkadaşları Mesut Sancak, Ettçi Umut, Hayri Yüce, Aziz Efe, Erkan Enem, Zeynel Yüce, Atilla Ersan, Engin Ersan, Bilal Kadayıfçıoğlu, Belgelendirme And Analiz, Kemal Şedele, Yaşar Arıtürk ve Murat Şahsuvaroğlu gibi yakın dostlarından bağış topladı.

Sanatçı, minik bebek için yaklaşık 200 bin TL topladı. Canlı yayına Yıldızhan'ın yanı sıra Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gibi çok sayıda ünlü isim katılarak, Mira Lina'ya destek verdi.

Özcan Deniz de 50 bin TL bağışladı. Mira Lina'nın kampanyasının Denizbank tarafından sahiplenildiği öğrenilirken, yapılan bağışlarla yüzde 98'e ulaştı.

Kaynak: Snob Magazin