İzzet Yıldızhan'dan Yıldız Tilbe'ye aşı göndermesi

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, aşı karşıtı açıklamalar yapan Yıldız Tilbe için, "Onu severim ama bu konuda aynı fikirde değilim" dedi. İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan, iş insanı Nur Saruhanoğulları'nın önceki gün Sarıyer Bahar Country'de gerçekleşen düğününde sahne aldı. Aşının önemine vurgu yapan sanatçı, "Üç doz aşı oldum. Dördüncü açılsın, onu da vurduracağım. Hastanede yatanların yüzde 99'u aşı olmayanlar" dedi.

Yıldızhan, Yıldız Tilbe'nin, "Korumayan aşıyı niye olayım ki? Allah'ın dediği olur" sözlerine, "Yıldız bizim ailenin delisidir. Pamuk gibi bir kalbi var ama bu konuda dediklerini de pek dikkate almamak lazım. Onca bilim insanı yanlış biliyor da Yıldız mı doğru biliyor? Onu severim ama bu konuda aynı fikirde değilim" ifadelerini kullandı.

İş, cemiyet ve sanat camiasından çok sayı da ismin katıldığı törende gelin ve damadın nikah şahitliğini Ahmet Selçuk İlkan ve Murat Kurşun üstlendi.

Kaynak: Snob Magazin