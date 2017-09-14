İzzet Paşa Mahallesi Sakinlerinden Başkan Başsoy'a Ziyaret

İzzet Paşa Mahallesi sakinleri Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u makamında ziyaret ederek mahallede gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. 1946 yılında kurulan mahalleye yaklaşık 50 yıldır hiç hizmet girmemişti.



Ziyarette söz alan Mahalle Muhtarı Mehmet Yeter "Erzincan'ın en eski mahallerinden biri olan İzzet Paşa Mahallesi sefalete terk edilmiş yaklaşık 50 yıldır hiçbir çalışma gerçekleştirilmemişti. Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy göreve geldiği günden buyana mahallemiz adeta cennete dönüştü kendisine ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim." Dedi.



Daha sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Göreve geleli yaklaşık 3,5 sene oldu. Bu süre zarfında şehrimizi adeta bir açık hava şantiyesine çevirdik. Daha önce söz verdiğimiz gibi hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmıyoruz. Önceliğimiz yeraltı çalışmalarını tamamlamaktı, bunu da başardık. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde öncelikle havai hatları yeraltına aldık. Doğalgaz problemi olan mahallelerin doğalgaz bağlantılarını gerçekleştirdik. Cansuyu projesini tamamladık. Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı problemi olan mahallelerin ihtiyaçlarını giderdik. Hiçbir mahallenin birbirinden üstünlüğü kalmadı. Bu şehrin her noktasında yaşan insanlar bizim için değerlidir ve tüm hemşerilerimizin daha sağlıklı daha modern şartlarda yaşamasını istiyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz.



Şehrimiz de iklimden dolayı beş aylık inşaat sezonu bulunuyor. İnşallah önümüzdeki yıl yarım kalmış tüm işlerimizi de tamamlayarak bütün şehirlerin imrendiği bir kent haline getireceğiz." Dedi.



Gerçekleştirilen konuşmaların ardında mahalle sakinleri Başkan Başsoy'a plaket verdiler. - ERZİNCAN