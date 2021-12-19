İzzet Altunmeşe'nin oyuncu oğlu hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...

İzzet Altunmeşe'nin oğulları Ali Murat ve Fırat Altunmeşe oyunculuk yapıyordu. Fırat Altunmeşe Mucize Doktor dizisiyle ünlemişti! Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyordu. İzzet Altunmeşe'nin büyük oğlu, Fırat Altunmeşe'nin de ağabeyi olan Ali Murat 42 yaşında hayatını kaybetti.

Ali Murat Altınmeşe'de kadeşi gibi oyunculuk yapıyordu. Ali Murat Altunmeşe en son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı. Ali Murat Altunmeşe "Ali Baba ve 7 Cüceler" ve "Bir Don Juan Öldürmek" adlı filmlerde yer almıştı. Altunmeşe'nin ölüm nedenine Snob Magazin ulaştı. Altunmeşe Ailesi, hafta sonu Mersin'deki akrabalarına ziyaret gittiği öğrenildi. Yakın çevresinden aldığımız bilgiye göre; Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ali Murat Altunmeşe'nin 12'nci kattan atlayarak, intihar ettiği ortaya çıktı. Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi salı günü Göktürk Mezarlığı'na defnedilecek.

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