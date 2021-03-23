Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti
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Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti

23.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:07
Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, vefat eden babasının su borcu nedeniyle İZSU tarafından 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hızal, "Yaptığınız hatanın bedelini evlatlara ödetmeyin" ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının su faturası borcu nedeniyle İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından icra takibi başlatıldığını söyledi. AK Partili Hızal, sosyal medya hesabında icra takibi belgelerinin fotoğraflarını da paylaştı.

"HATALARIN BEDELİNİ EVLATLARA ÖDEMETEMEZSİNİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz" sözlerine yer verdi.

Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti
Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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