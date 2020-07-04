İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Düzce yaylaları doğaseverleri cezbediyor
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İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Düzce yaylaları doğaseverleri cezbediyor

Düzce'de yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açılan, çam ormanları ve gölleri içinde barındıran, su ve kuş seslerinin birbirine karıştığı Pürenli, Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları doğaseverlerden ilgi görüyor.

04.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:39

Düzce'de yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açılan, çam ormanları ve gölleri içinde barındıran, su ve kuş seslerinin birbirine karıştığı Pürenli, Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları doğaseverlerden ilgi görüyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi ile Bolu'nun Taşkesti ilçesi sınırlarının birleştiği noktada bulunan, içerisindeki göletle çam ağaçlarının uyum sağladığı Pürenli Yaylası, güzelliğiyle Doğu Karadeniz yaylalarını aratmıyor.

Düzce'ye 28 kilometre mesafede, ulaşımı kolay ve 1400 rakımda bulunan yayla, İstanbul ile Ankara gibi iki metropol kente yakınlığıyla doğa tutkunlarının tercihi oluyor.

Özellikle hafta sonları doğa turlarının uğrak mekanı olan yaylaya gelenler, Efteni Gölü, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nı yol üzerinde ziyaret ederek, su sesinin kuş sesleriyle birleştiği bu güzelliği doyasıya yaşıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 3 ay boyunca misafirlerinden uzak kalan yayla, yeniden eski günlerine dönmeye başladı.

Pürenli Yaylası'ndan ulaşımın sağlandığı rakımları 800 ile 1900 metre arasında değişen Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları da kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Yaylalardaki kamp alanlarında çadır kurup ya da karavanıyla konaklayabilme imkanı bulan ziyaretçiler, yayla evlerinde de misafir edilebiliyor.

"Doğa bu bölgeye cömert davranmış "

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında doğal güzelliklerin 3 ay ziyarete kapandığını anımsatarak, bölgenin doğal güzellikler anlamında çok zengin olduğunu söyledi.

Efteni Kuş Cenneti ile başlayan doğa turlarının Güzeldere Şelalesi'ni takiben Pürenli Yaylası, Balıklı, Hera ve Kardüz Yaylası ile tamamlandığını anlatan Demircan, şöyle konuştu:

"Bölge göller, şelaleler ve yaylalar bölgesi olarak tanınıyor. Doğa bu bölgeye cömert davranmış ve tüm zenginlikleri içerisinde barındırıyor. Özellikle hafta sonları İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentten binlerce misafirimiz bölgemize geliyor."

İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Düzce yaylaları doğaseverleri cezbediyor

Kaynak: AA

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