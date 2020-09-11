İzolasyona uymayanlar yurda yerleştirilecek İzolasyona uymayanlar yurda yerleştirilecek Kilis Valiliği izolasyon altında bulunması yükümlülüğünü ihlal edenlerin yurda yerleştirileceğini, bu kişilerin hakkında idari para cezası verileceğini, haklarında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İzolasyona uymayanlar yurda yerleştirilecek

KİLİS - Kilis Valiliği izolasyon altında bulunması yükümlülüğünü ihlal edenlerin yurda yerleştirileceğini, bu kişilerin hakkında idari para cezası verileceğini, haklarında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evlerinde izolasyon altında bulunması yükümlülüğünü ihlal eden yada izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayanlar, geçici, nitelikte, yerlerde konaklayan, kişiler, mevsimlik tarım işçisi, inşaat şantiyelerindeki işçiler, izolasyon süreçlerini valiliğimizce belirlenen yurtlarda tamamlayacaktır. Ayrıca izolasyon yükümlülüğünü ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulamamakla birlikte ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaktır" denildi.

Kaynak: İHA