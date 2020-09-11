İzolasyona uymayanlar yurda yerleştirilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzolasyona uymayanlar yurda yerleştirilecek

İzolasyona uymayanlar yurda yerleştirilecek Kilis Valiliği izolasyon altında bulunması yükümlülüğünü ihlal edenlerin yurda yerleştirileceğini, bu kişilerin hakkında idari para cezası verileceğini, haklarında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İzolasyona uymayanlar yurda yerleştirilecek
11.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:16

İzolasyona uymayanlar yurda yerleştirilecek

KİLİS - Kilis Valiliği izolasyon altında bulunması yükümlülüğünü ihlal edenlerin yurda yerleştirileceğini, bu kişilerin hakkında idari para cezası verileceğini, haklarında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evlerinde izolasyon altında bulunması yükümlülüğünü ihlal eden yada izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayanlar, geçici, nitelikte, yerlerde konaklayan, kişiler, mevsimlik tarım işçisi, inşaat şantiyelerindeki işçiler, izolasyon süreçlerini valiliğimizce belirlenen yurtlarda tamamlayacaktır. Ayrıca izolasyon yükümlülüğünü ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulamamakla birlikte ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mesut Barzani Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Fatih Artman Tuna Kiremitçi
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Eylül Banka Fransa
Şu an buradasınız: İzolasyona uymayanlar yurda yerleştirilecek - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 12:36:47. #1.15#
title