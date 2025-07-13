ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "İznikmid" günümüzdeki hangi kentin Osmanlılar dönemindeki adıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"İZNİKMİD" GÜNÜMÜZDEKİ HANGİ KENTİN OSMANLILAR DÖNEMİNDEKİ ADIDIR?

A: İznik

B: İzmit

C: İzmir

D: İçel

Cevap : A