İznikmid günümüzde hangi şehirdir, İznikmid İzmit mi, İznikmid İznik mi, İzmir mi, İçel mi ?

İznikmid günümüzde hangi şehirdir, İznikmid İzmit mi, İznikmid İznik mi, İzmir mi, İçel mi ?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "İznikmid" günümüzdeki hangi kentin Osmanlılar dönemindeki adıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "İznikmid" günümüzdeki hangi kentin Osmanlılar dönemindeki adıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "İznikmid" günümüzdeki hangi kentin Osmanlılar dönemindeki adıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"İZNİKMİD" GÜNÜMÜZDEKİ HANGİ KENTİN OSMANLILAR DÖNEMİNDEKİ ADIDIR?

A: İznik

B: İzmit

C: İzmir

D: İçel

Cevap : A

İznikmid günümüzde hangi şehirdir, İznikmid İzmit mi, İznikmid İznik mi, İzmir mi, İçel mi ?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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