İznik yollarına makyaj
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İznik yollarına makyaj

İznik yollarına makyaj
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın İznik ilçesinde Karayollarının asfalt çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde Karayollarının asfalt çalışmaları devam ediyor.

147. Karayolları Müdürlüğü tarafından yapılan yolun imalatı sürüyor. İznik'ten başlayan sıcak asfalt çalışmasında Boyalıca Mahallesine kadar gelindi. İznik-Boyalıca arasındaki 15 kilometrelik güzergahta çalışmalar fasılasız devam ediyor. Çalışmalar sebebiyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Öte yandan yolun bazı yerlerde yüksek olması sebebiyle çiftçiler tarlalarına traktörleriyle girmekte zorlanıyor. Çiftçiler bu duruma bir çare bulunmasını istiyor. - BURSA

İznik yollarına makyaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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