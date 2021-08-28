İznik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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İznik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İznik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu belediye binası önünde meydana geldi. Ömer Faruk Turan idaresindeki 16 AOJ 019 plakalı motosiklet ile 78 ED 428 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Turan başından ağır yaralandı. Motosiklet arkasında yolcu olarak bulunan bir kişide kolundan ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ömer Faruk Turan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu yanında yolcu olarak bulunan kişinin ise kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

İznik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
İznik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
İznik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İznik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Haberler
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