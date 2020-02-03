İznik Standı Emitt 2020'de damgasını vurdu

03.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:57

İznik Belediyesi Emitt 2020 Fuarında yıllar sonra İznik'e özel bir stant kurdu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın da bulunduğu stantta Bakan Ersoy'da özel ilgi gösterdi.

Emitt 2020 Fuarında İznik Çinisi üzerindeki Laleleri için fuar ziyaretçileri birbirleri ile yarıştı. İznik Belediyesi Standında oluşturulan Tanıtım Etkinliğinde "SİZDE DOKUNUN LALELER AÇSIN" projesi büyük ilgi gördü. İznik Çinisi Üzerine 7'den 77'ye her yaşta insan bir fırça ile dokunarak Ateşte Açan Lalelere destek oldu.

İznik Belediye Standında Misafir ve ziyaretçileri İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta karşılarken, stantta gelenler İznik Tarihi, Kültürel Değerleri, Doğal Güzellikleri ve İznik Çinisi hakkında bilgi verdi.

İznik Belediye Standına Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Avukat Halil Çakır, Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Sert, Önder Bulut, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Osman Balaban ve yönetim, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çetin ve yönetimi, İznik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrenci ve aileleri, İznik halkı da katılarak destek verdi. Standı ziyaret edenler İznik Zeytini ve Zeytinyağının da tatma fırsatı bulurken, İznik tanıtım broşürü ve küçük çini kolyeler hediye edildi.

Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklama da "Gerek ilçemizden, gerekse Ülkemiz ve Uluslar arası ülkelerden gelen ziyarette bulunanlara teşekkür ediyor ve ilçemize davet ediyorum. Standımız İznik Çini Lalelerin Ateşte açması için binlerce kişi dokundu. Güzel Lalelerimiz son güne kadar açmaya devam etti. Lalelere son fırçayı ise akıllı Robot yaptı." dedi.

"EN BAŞARILI EKİP ÇALIŞMA" PLAKETİ VERİLDİ

Emitt 2020 TÜYAP Fuarında İznik Belediyesi görevli personellerine fuarın en başarılı ekip çalışması ve performans ödülü verildi. Emitt 2020'de Belediyeler Dalında En Başarlı Ekip Çalışmasını Gerçekleştiren İznik Belediyesine Teşekkür Ederiz,yazılı plaket verildi.

İZNİK ÇİNİSİNE AKILLI ROBOT ELİ DEĞDİ

Dünyanın en büyük 4.fuarı Emitt'in en önemli gözdesi Türk Mühendisleri tarafından üretilen yapay zeka robotlarıydı. İznik stantını ziyaret eden akıllı robot çinimizin eksik kalan yerlerini boyadı. Akıllı robota Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta eşlik etti. 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayan fuarda, dünyanın dört bir yanından katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektör paydaşları küresel ve yerel gündem konularını tartıştılar. Dünyanın dört bir yanından destinasyonlar tanıtıldı.

Kaynak: Bültenler