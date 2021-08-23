İznik Belediyesi tarafından açılan yüzme kursunda sertifika heyecanı yaşandı
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İznik Belediyesi tarafından açılan yüzme kursunda sertifika heyecanı yaşandı

İznik Belediyesi tarafından açılan yüzme kursunda sertifika heyecanı yaşandı
Bültenler - Haberler | Güncel

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle gerçekleşen yüzme kurslarından 500 genç mezun oldu.

Temmuz ve Ağustos ayları boyunca iki dönem şeklinde gerçekleştirilen kurslarda 5-18 yaş arasındaki gençler yüzme dersleri ile tatillerini geçirdiler.

Kursların sertifika törenine AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta,AK Parti Bursa İl Başkan YardımcısıMustafa Yıldırım, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, Belediye Meclis Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, kursiyerler ve aileleri katıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta törende yaptığı konuşmasında "Pandemi döneminde gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız yaz spor okulları yüzme kursu bugün son buldu. Kurs süresi boyunca her ziyaretimizde miniklerimizin heyecanını gözlerinden okuduk. Bizler onların yüzündeki tebessüm olabildiysek ne mutlu bizlere. Bugün 500 gencimiz kurslarını bitirdi ve sertifikalarını aldılar. Her birini kutluyorum. Sağlık ve başarılarla dolu eğitim hayatı diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ta konuşmasında "Yüzme Kursunu başarıyla tamamlayan her bir yavrumuzu tebrik ediyorum. İznik Belediye Başkanımızı böylesine güzel eğitim organizasyonunu gerçekleştirdikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Program protokol üyeleri tarafından sertifikaların teslimi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler

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