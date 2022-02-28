İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI - Haberler

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İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te yaşayan Nail Baki, Ukrayna'ya yakınlarını ziyarete giden eşi ve kızının savaş nedeniyle mahsur kalması üzerine yola çıktı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te yaşayan Nail Baki, Ukrayna'ya yakınlarını ziyarete giden eşi ve kızının savaş nedeniyle mahsur kalması üzerine yola çıktı. Yaklaşık 1500 kilometre yol giderek Ukrayna'ya ulaşan Nail Baki, eşi ve kızını alarak dönüşe geçti.

İzmit'te ticaretle uğraşan Nail Baki'nin eşi ve kızı geçen günlerde Ukrayna'da yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Rusya, Ukrayna'ya saldırınca Nail Baki'nin eşi Nila ve kızı Darina mahsur kaldı. Nail Baki önceki gün eşi ve kızını almak için İzmit'ten yola çıktı. Gerekli izinleri alan Nail Baki, Moldova'dan Ukrayna'ya geçti. İzmit'ten yaklaşık 1500 kilometre yol kat ederek Vinnitsa kentine ulaşan Nail Baki, eşi Nila ve Darina'ya aldı. Nail Baki büyük korku yaşayan eşi ve kızıyla birlikte dün gece saatlerinde yola çıktı.

Nail Baki, eşi ve kızının çok korktuğunu 4 gün uyuyamadığını belirterek, "Ukrayna'da insanlık dramı yaşanıyor. Tabi çok ani başladı ve hava sahası kapanınca eşim ve kızım Türkiye'ye gelemediler. Orada kaldılar. Ben de açıkçası duramadım Türkiye'de. Çünkü hiçbir şekilde getiremiyorum uçakla veya başka bir şekilde. Bombardımandan dolayı sokağa çıkma yasakları başladı, korkuyorlar. Bende arabama atlayıp, gerekli evrakları hazırlayıp Bulgaristan, Romanya ve Moldova üzerinden geldim. Sınırdan geçtim ama sürekli siren sesleri var. Bazı yerlerde durduk, aracın altına saklandık. Bu şekilde gittim aldım onları. Şimdi dönüyoruz. Korkuyoruz ama siren seslerini duymamak için müziğin sesini açtık." dedi.

Nail Baki bugün Romanya'da olduklarını, eşi ve kızının çok yorgun olduğunu, biraz dinlendikten sonra yola çıkacaklarını söyledi.

İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI

İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI

İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI

İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI

İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI

İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Nail Baki, Kocaeli, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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