İzmit Sanat Akademisi 1 Ekim'de başlıyor

İzmit Belediyesinin, yetenekli gençleri sanatla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Sanat Akademisinde eğitimler 1 Ekim'de başlayacak.

İzmit Belediyesinin, yetenekli gençleri sanatla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Sanat Akademisinde eğitimler 1 Ekim'de başlayacak.

Sanatseverleri bir araya getirecek ve müzik, resim, dans, drama ve tiyatro alanında ücretsiz eğitim verecek olan İzmit Sanat Akademisi 1 Ekim'de kapılarını açıyor. Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'ni Sanat Akademisi haline getiren İzmit Belediyesi, eğitim alacak gençleri belirlemek amacıyla geçtiğimiz aylarda Yetenek Taraması düzenledi. Yüzlerce gencin uygulama sınavlarında yeteneklerini sergilediği seçmelerde başarılı olanlar İzmit Sanat Akademisi'nde eğitim almaya hak kazandı.

İzmit Sanat Akademisi Yetenek Taraması'nda yeteneklerini gösteren ve başarılı olan gençler kayıtlarını 18 Haziran tarihinde tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı