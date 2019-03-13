İzmit Körfezi'nin Su Altı Yaşamı Görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" projesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan'ın kaydettiği görüntü ve fotoğraflardan oluşan "Derinlerdeki Yaşam; İzmit Körfezi" sunumuyla tamamlandı.

Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin kapanış toplantısı yapıldı.

Ceylan, toplantıda İzmit Körfezi'nde bir yıl boyunca gerçekleştirdiği dalışlarda görüntülediği su altı canlılığını katılımcılarla paylaştı.

Sunumun ardından gazetecilere açıklama yapan Ceylan, İzmit Körfezi'nin geçmişte büyük bir kirliliğe maruz kaldığını, artan nüfus ve endüstrileşmeye bağlı bu kirliliğin daha da arttığını söyledi.

Ceylan, 1999'dan itibaren bölgede sürekli dalış yaptığını, araştırma gerçekleştirdiğini belirterek, son yıllarda alınan önlemlerle denizin temizlenmeye, eski canlılığına kavuşmaya başladığına dikkati çekti.

Kirliliğin deniz canlılarını da etkilendiğine işaret eden Ceylan, "Bütün insanlara gidip denizin hayatımızdaki yerini anlatmak lazım. Soluduğumuz havadaki oksijen oradan geliyor, biz ona borçluyuz. Bu türler burada yaşarsa insanın denizle olan bağı daha da güçlü olur. İzmit Körfezi'nin durumu bu günlük bu ama bu korunamazsa daha da kötüye gidebilir. Daha iyiye gitmesi için toplumsal bilinci yaymamız lazım." diye konuştu.

Geçmişte İzmit Körfezi'nden geçerken burnunu kapattığı zamanlar olduğunu anlatan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğraflar İzmit Körfezi'nde çekildi, Marmara'nın bir başka yerinde çekip kullandığımız kayıt yok. Nesli tehlike altında olan türler daha büyük öneme sahip. Özellikle denizatları, vatozlar, kalkan balığı gibi türler benim için son derece önemli. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin de kırmızı listesinde olan türler. Bu türlerin burada görülmesi büyük bir şans ama bu şansı riske atmamamız gerekiyor. Ekosistem olarak İzmit Körfezi yaşayan bir yer. Besin varsa canlı vardır. Demek ki besin var. Bunu görsellerimizle ispat edebiliyoruz ama bu bize zafer sarhoşluğu yaşatmamalı."

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak da projenin sonuç bildirgesini deklare etti.

Fuayede 60 fotoğraftan oluşan sergiyi gezenler, Tahsin Ceylan'a "Derinlerdeki Yaşam; İzmit Körfezi" kitabını imzalattı.

Kaynak: AA