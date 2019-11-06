İzmit Körfezi'nin sevimli misafirleri yunuslar

06.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, başlattığı çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar denizde eşsiz bir görsel oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı İzmit Körfezi'nde deniz suyu kalitesini arttırma projeleri sayesinde, kokusundan yanına yanaşılamayan İzmit Körfezi'nin uç noktası, büyük oranda temizlendi.

Çevre yatırımlarıyla da yeni bir görünüm kazanan İzmit Körfezi, son yıllarda Kocaeli'lerin yanı sıra çevre illerden gelenlerin de gözde mekanlarından biri haline geldi.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006'da İzmit Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölüm, "kuş turizmi" için de alternatif bir merkez oldu.

İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarasıyla işlerine giden vatandaşlar, son olarak yunusların da İzmit Körfezi sularında yüzdüğüne tanık oldu.

Kaynak: AA