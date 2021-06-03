İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyayan atık suyu temizleme çalışması sürüyor

İzmit Körfezi'ne, bir firma tarafından Kilez Deresi'ne yağmur suyu hattından deşarj yaptığı belirlenen kırmızı renkli atık su büyük oranda temizlendi.

İzmit Körfezi'ne, bir firma tarafından Kilez Deresi'ne yağmur suyu hattından deşarj yaptığı belirlenen kırmızı renkli atık su büyük oranda temizlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Kilez Deresi'nden İzmit Körfezi'ne kırmızı renkte bir maddenin aktığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Bölgede inceleme başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri, Başyiğit Caddesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığını belirledi.

Olayın ardından kırmızı renkli atık su kirliliğine müdahale eden ekipler, Kilez Deresi'ne sosis bariyer sistemi kuruldu.

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de firmaya cezai işlem uyguladı.

Kilez Deresi ile İzmit Körfezi'nde sabaha kadar devam eden temizleme çalışmalarının ardından denize dökülen atık madde büyük oranda temizlendi.

Öte yandan yağmur suyu kanalında ve kanalın dereye deşarj noktasında biriken kirlilik, vidanjör ile firmaya çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay