İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi
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İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi

İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

İZMİT Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, sonuç verdi.

İZMİT Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, sonuç verdi. Müsilajın özellikle 30 Mayıs'ta yoğun olduğu Tütünçiftlik Sahili'nin büyük ölçüde temizlendiği görüldü.

İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan olumlu sonuç alındı. Yaklaşık 3 aydır hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından özellikle 30 Mayıs'ta müsilajla kaplı olan Tütünçiftlik Sahili, büyük oranda temizlendi.

Sahilde yürüyüşe çıkan Ergün Sarıcı, temizlik çalışmalarının ardından sahilin eski görüntüsüne kavuştuğunu belirterek, "Geçen ay müsilaj vardı ama deniz şu an tertemiz. Sürekli buralara gezmeye geliyoruz. Geçen ay çok yoğundu, denizin açıklarına kadar vardı ama şu an temizlendi. Sahil hattı boyunca yürüdüm henüz müsilaja denk gelmedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından müsilajın temizlendiğini dile getiren Alaattin Aydın da "Geçen ay bayağı müsilaj vardı. Bakanlıktan temizlemeye geldiler. Zaten onlar temizledikten sonra fazla bir şey kalmadı. Kademeli bir şekilde yok oldu. Pis koku da vardı, o da yok oldu. Şu anda sahil tertemiz. Yalnızca bu bölge değil sahil şeridi boyunca her yer temizlendi. Müsilaj görmüyoruz" dedi.

İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi
İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi
İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi
İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi
İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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