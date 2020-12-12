İzmit Körfezi'nde kaçak toplanan midye için uyarı

İZMİT Körfezi'nde sık sık kaçak midye avcıları yakalanırken, Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı, kaçak avlanan midyelerin zehirli kimyasallar içerdiğini, midyeleri tüketmenin zaman içinde sağlık sorunları yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı, İzmit Körfezi'nde son dönemlerde yasak olmasına rağmen artan kaçak midye avcılığının çevre ve sağlık boyutunu değerlendirdi. Kirli ve oksijen seviyesi düşük denizlerden toplanan midyelerin içinde insan sağlığına son derece zararlı olabilecek ağır metallerin barındığını ifade eden Ağdacı, bu tür dip deniz canlılarının tüketilmesinde dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Çevresinde birçok sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan İzmit Körfezi'nin de midye avcılığı için uygun bir saha olmadığını belirten Sait Ağdacı, "İzmit Körfezi, İzmit'in sanayi kenti olması nedeniyle sanayi kuruluşlarından bırakılan atıklardan dolayı çinko, kurşun, alüminyum, demir gibi ağır metallerle birlikte kimyasallar barındırıyor. İzmit Körfezi'nde balık popülasyonu olması demek, körfezin temiz olduğu anlamına gelmez. İzmit Körfezi kirli bir alan ve oksijen seviyesinde bir azalma var. İzmit Körfezi'nin durumu bu iken midye, deniz patlıcanı gibi denizin süzgeci olan dip canlıları denizin suyunu emerek içinde bulunan ağır metalleri, pestisit gibi kimyasalları bünyelerine alırlar. Midyelerin de sindirim sistemi olmadığı için aldığı zararlı kimyasalları bünyesinde muhafaza eder. Bunu tükettiğiniz takdirde siz de aynı zehirli kimyasalları tüketmiş oluyorsunuz" dedi.'BELİRTİLERİ HEMEN ÇIKMAZ, BİRÇOK ORGANA ZARAR VEREBİLİR' Kirli denizlerden avlanan midyelerin uzun süre tüketilmesinin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Sait Ağdacı, şöyle konuştu:

"İzmit Körfezi'nden midye çıktı, 3 tane yediniz belirtileri kusma, ishal gibi hemen o akşam ortaya çıkmaz. Örneğin periyodik olarak yoğun zamanlarda iki ya da üç günde bir tüketildikçe zaman içinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Midyelerin içindeki ağır metallerin sebep olduğu rahatsızlıklar başta vücuttaki yumuşak doku olmak üzere karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve beyin hasarlarına yol açar. Çocuklarda zihinsel geriliğe ve hormonal bozukluklara yol açar. Dolayısıyla bu tür yerlerden çıkan midye gibi şeyler yenmemelidir. İsteyen yer tabii, yenmemelidir derken ben bilimsel açıdan bu tür ürünlerin içerisinde zehir barındırdığını rahatlıkla söyleyebiliyorum. Midye avlanma sahaları Tarım Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. İzmit Körfezi'nde midye avlamak zaten yasak, yapanlar da yasak avcılık yapıyorlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU