İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor

İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor Balıkçıların korkulu rüyası sahilleri kapladı Denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyası, her geçen gün İzmit Körfezi'nde etkisini arttırmaya devam ediyor.