İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor
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İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor Balıkçıların korkulu rüyası sahilleri kapladı Denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyası, her geçen gün İzmit Körfezi'nde etkisini arttırmaya devam ediyor.

İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor

Balıkçıların korkulu rüyası sahilleri kapladı

KOCAELİ - Denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyası, her geçen gün İzmit Körfezi'nde etkisini arttırmaya devam ediyor. Sahilleri kaplayan deniz salyasının boyunu havadan görüntülendi.

Marmara Denizi genelinde balıkçıların avlanmalarını durduran deniz salyası, İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor. Körfez sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı alanın genişlediği görülen deniz salyası, rüzgarın da etkisiyle Başiskele sahillerini kapladı. Denizin yüzeyini büyük oranda kaplayarak kahverengiye boyayan ve balıkçı teknelerinin limanlara hapsolmasına sebep olan deniz salyasının genişleyen etki alanı ise havadan görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor
İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor
İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor
İzmit Körfezi'nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

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