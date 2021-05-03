İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Covid-19 aşısı desteği
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İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Covid-19 aşısı desteği

İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Covid-19 aşısı desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmit Belediyesi, Covid-19 aşısı olmak isteyen 60 yaş üstü ve engelli vatandaşların randevularını alıp, hastaneye ulaşımlarını sağlamaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, Covid-19 aşısı olmak isteyen 60 yaş üstü ve engelli vatandaşların randevularını alıp, hastaneye ulaşımlarını sağlamaya devam ediyor.

Korona virüs pandemisi ile ilk günden itibaren yoğun bir şekilde mücadele eden İzmit Belediyesi, Covid-19 aşısı olmak isteyen ancak randevu ve ulaşım sorunu yaşayan 60 yaş üstü ile engelli vatandaşlar için randevu alıyor, ulaşımları için de araç tahsis ediyor. Son olarak Gülşen Ayer ve Rahmi Ayer çifti ile Müşerref-Remzi Yılmaz çifti belediye ekiplerinden ulaşım talebinde bulunarak hastaneye götürüldü. Önceki gün saat 21.00'deki aşı randevuları için İzmit Belediyesi'nin görevli ekiplerince Yenimahalle'deki evlerinden alınan Gülşen-Rahmi Ayer çifti Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aşı işlemleri sırasında belediye ekiplerinin refakat ettiği Ayer çifti ardından yeniden evlerine bırakıldı.

İzmit Belediyesi'nden ulaşım desteği isteyen Müşerref Yılmaz ve eşi Remzi Yılmaz da Alikahya Kavanium bölgesindeki evlerinden alınarak aşılarını olmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede de Yılmaz çiftiyle yakından ilgilenen İzmit Belediyesi ekipleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından evlerine bıraktı. Kısa sürede işlemlerini tamamlayan ve İzmit Belediyesi'nin verdiği hizmetten çok memnun kaldıklarını ifade eden Ayer ve Yılmaz aileleri, başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Covid-19 aşısı desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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