İzmit Belediyesi kompost gübre üretimine başladı
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İzmit Belediyesi kompost gübre üretimine başladı

İzmit Belediyesi yeni kurduğu kompost alanıyla hem kendi gübresini kendi üretecek hem de kendi tarım arazilerinde bu ürettiği gübreyi kullanacak.

İzmit Belediyesi kompost gübre üretimine başladı
13.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:27

İzmit Belediyesi yeni kurduğu kompost alanıyla hem kendi gübresini kendi üretecek hem de kendi tarım arazilerinde bu ürettiği gübreyi kullanacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz yıl dikimi gerçekleştirilen Durhasan Köyü Lavanta Bahçesi'ni ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, meclis üyeleri Süleyman Şen, Yaşar Kardaş, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ile ekim alanında hayat bulan fidelerin yanı sıra Başkan Hürriyet, gübre üretimi için hazırlanan doğal kompostlama alanını inceledi.

Lavanta Bahçesi içerisine kurulan doğal kompostlama alanıyla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Burayı, doğadan toplamış olduğumuz ve atık olarak giden dal budaklarını değerlendirdiğimiz bir başka alan olarak kullanmaktayız. İzmit Belediyesi'ne ait 500 bin metrekarelik tüm park ve bahçelerdeki biçilme işleminde toplanan çimen ve otların değerlendirildiği, kompost dediğimiz gübre haline getirildiği bir alan oluşturduk. İleri de burada yapacağımız kompost gübresinden, gerek park bahçelerin gübre ihtiyacını gerekse lavanta bahçemizin gübre ihtiyacını para harcamadan karşılayacağız" dedi.

Kentteki hiçbir ürünü çöpe atmadıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Doğadan geleni doğaya vermeye çalışıyoruz. Olabildiğince doğal kaynakları doğru kullanmaya çalışıyoruz" dedi. Geri dönüşüme verdikleri öneme değinen Başkan Hürriyet, "İzmit Belediyesinin mali kaynaklarını nasıl yerinde kullanmaya çalışıyorsak, doğadan aldığımız ürünleri de ziyan etmeden geri dönüşüm olarak değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Geri dönüşüm ile tasarrufu arttırmak amacıyla kompost gübre alanını hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Hürriyet, "Park ve bahçelerin çalışma alanında çıkan ürünler çöpe gitmeyecek. Toplanan dallar, budaklar, yeşillikler gübre olarak toprağa geri dönecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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