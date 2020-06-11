İzmit Belediyesi Alikahya'da yolları yeniliyor
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İzmit Belediyesi Alikahya'da yolları yeniliyor

Üst yapı çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Alikahya Cumhuriyet Mahallesinde yol bakım ve parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Alikahya'da yolları yeniliyor
11.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:17

Üst yapı çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Alikahya Cumhuriyet Mahallesinde yol bakım ve parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İhtiyaç duyulan bölgelere olduğu gibi, vatandaşlardan gelen taleplere de anında müdahale eden İzmit Belediyesi, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Kudret Sokak'ta parke yenileme çalışması gerçekleştirdi. İzmit'in her köşesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kudret Sokak'ta toplam 300 metrekare parke taşı döşeyerek, sokağı vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Çalışmaları takip eden Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, "İhtiyaç gördüğümüz yol düzenlenmesini talebimiz doğrultusunda anında müdahaleleri ile gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Burası daha önce dışlanmış bir yerdi, hizmet alamıyorduk. Ancak şimdi İzmit Belediyesi sayesinde ihtiyaçlarımız karşılanıyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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