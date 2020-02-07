İzmirli üreticilerden depremzedeler için 85 küçükbaş

07.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:20

İZMİR Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından 'Kardeşimin koyunu benden' sloganıyla kampanya başlatıldı. Üreticilerden ücretsiz alınan 85 küçükbaş, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası afetzedeler için 'Kardeşimin koyunu benden' sloganıyla kampanya düzenledi. Üreticilerden kısa sürede ücretsiz olarak alınan 85 küçükbaş, deprem bölgesi Elazığ ile Malatya'ya gönderildi. Kemalpaşa ilçesinin Sütçüler Mahallesi'nde TIR'a yüklenen koyun ve keçiler, dualar eşliğinde yola çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Böyle afetler olduğu zaman biz ülke olarak, millet olarak, birbirimize omuz vermek, destek olmak, birbirimizin acısını hafifletmek anlamında ülkemizin genelinde kendi çapımızda veya ihtiyaçlar doğrultusunda farklı farklı yardım kampanyaları düzenliyoruz. Afet bölgesinde, deprem bölgesinde, hayvanlarını kaybeden üreticilerimiz, ağılları göçen üreticilerimize de İzmir'deki kardeşleri olarak onların acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına, onların bu kötü günlerinde, üzüntülü günlerinde yanlarında olabilmek adına böyle bir kampanya düzenledik" diye konuştu.Depremzedelerin acılarını hafifletebilmek için İzmir'de gönüllülük esasına göre toplanan hayvanları, dualar eşliğinde bölgeye uğurladıklarını kaydeden Özen, "Böyle bir afet olduğunda biz bir araya gelmesini, kardeşimize el vermesini, omuz vermesini bilen bir toplumuz. Umarım onların acısını bir nebze olsun hafifletmiş oluruz. Elazığ ve Malatya bölgesindeki depremzede kardeşlerimize kucaklar dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bakanlığımız bu bölgede üreticilerin telef olan hayvanlarının yerine yenilerini verdi. Zararlarının tamamını karşıladı. Normalde mağdur bir üreticimiz yok. İlk günden itibaren hükümetimiz bütün organları ile birlikte o bölgelerde telef olan hayvanları yemleri ile birlikte karşıladı. Biz sadece o kardeşlerimizin acısına ortak olmak adına bu kampanyayı başlattık" diye konuştu.

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar da 10 bin 200 üyesinin bulunduğunu, tüm üyelerinin gönlünün deprem bölgesinde olduğunu belirtti. Gülpınar, "Sadece onların acısını duyduğumuzu, kardeş olduğumuzu, ülkede birlikte yaşadığımızı bilmeleri için böyle bir kampanya başlattık" dedi.

Kaynak: DHA