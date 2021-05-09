İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra ile sahura kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra ile sahura kaldırdı

İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra ile sahura kaldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmirli müzisyen ve sanatçılar yanlarındaki enstrümanlar ile birlikte sokak sokak gezerek şarkılar eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdılar.

İzmirli müzisyen ve sanatçılar yanlarındaki enstrümanlar ile birlikte sokak sokak gezerek şarkılar eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdılar. Ayrıca, etkinliğe katılan Buca Belediyesi görevlilerince de İzmirlilere sahurluk ikram edildi.

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde bir araya gelen İzmir Müzisyen ve Sahne Emekçileri Derneği (İMSED) üyeleri sahur vakti vatandaşlara sürpriz yaptı. Yanlarındaki enstrümanlar ile sokak sokak gezen 12 kişilik ekip, şarkılar söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı.

"Sahur vakti davulla değil, orkestra ile uyandırmak istedik"

Etkinliğe katılan ve Mikrop Hikmet olarak tanınan Hikmet Durmuş, Ramazan ayının kısıtlama döneminde zorlu geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Ramazan ayı bereket, coşku, birbirimizi anlama ve aç kalmak değil açın halinden anlamak ayıdır. İzmirli müzisyen ve sanatçılar olarak daima yaptığımız gibi yine gönüller yapmak istiyoruz. Bugün oturduk ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Buradaki vatandaşlarımız için hem güzel bir anı olsun hem de yüzlerinde tebessüm oluşsun istedik. Bir sanatçının görevi de budur zaten. Çünkü; bizler üretmeden yapamayız. Vatandaşlarımızı sahur vakti bir davulla değil, orkestra ile uyandırmak istedik. Vatandaşlarımız da evlerinin balkon ve pencerelerinden bizlere eşlik ettiler. Sanırım amacımıza ulaştık. Bu zor dönemde 30 gün boyunca halkımızı siz sahura kaldırın deseler tüm sanatçı ve müzisyenler gönüllü olarak gelecektir" dedi.

Mahalle sakinlerinden Gönül Yeşil ise sesleri duyarak evinden çıkıp sokağa geldiğini ve sanatçıları gördüğünde çok şaşırdığını ifade etti. Öte yandan etkinliğe katılan Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Eşref Çakır ve belediye görevlileri tarafından vatandaşlara sahurluk ikram edildi. - İZMİR

İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra ile sahura kaldırdı
İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra ile sahura kaldırdı
İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra ile sahura kaldırdı
İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra ile sahura kaldırdı
İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra ile sahura kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi'ne 2. operasyon! Koçbaşıyla basılan kumarhanede şaşırtan manzarayla karşılaştılar
Şampiyonlar Ligi'ne 2. operasyon! Koçbaşıyla basılan kumarhanede şaşırtan manzarayla karşılaştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Cyle Larin Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra ile sahura kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 05:53:08. #1.15#

title