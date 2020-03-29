İzmirli bazı vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına kulak asmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmirli bazı vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına kulak asmadı - Haberler
İzmir, Buca, Güncel

İzmirli bazı vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına kulak asmadı

İzmir'de bazı vatandaşlar korona virüs salgını sebebiyle yapılan "Evde kal" çağrısına kulak asmayarak pazar alışverişi için sokağa çıktı.

29.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:00
İzmirli bazı vatandaşlar

İzmir'de bazı vatandaşlar korona virüs salgını sebebiyle yapılan "Evde kal" çağrısına kulak asmayarak pazar alışverişi için sokağa çıktı. Kalabalığın oluştuğu pazar yerlerinde, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da dikkat çekti.

Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Pazarı, korona virüs salgınının baş gösterdiği bugünlerde, eski günlerindeki kadar olmasa da kalabalık görüntüler oluşturdu. Yetkililerin ve uzmanların "Evde kal" çağrısına uymayan bazı vatandaşlar, alışveriş için kalabalık pazar yerlerine gitti; birçok kişi de maske ve eldiven takmayarak önlem ve uyarıları hiçe saydı. Öte yandan, bazı vatandaşların yasağa rağmen sebze ve meyveleri elle seçtiği de görülürken, pazar yerinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların bulunması dikkat çekti.

"86 yaşındayım, ıslak mendille önlem alıyorum"

Yaşlı eşiyle birlikte yaşadıklarını söyleyen ve pazar alışverişi yapmak için dışarı çıktığını belirten 86 yaşında bir vatandaş, virüs salgınına karşı ıslak mendille önlem aldığını söyleyerek, "İhtiyaçlarımı alıp eve gideceğim. Ellerimi sık sık sabunla yıkıyorum. Cebimde hazır ıslak mendil var, alışveriş yaparken onu kullanıyorum. Eve gidince yine ellerimi yıkayacağım. Evde kimse olmadığı için ben gelmek zorunda kaldım. Eşimle birlikte tek yaşıyoruz, o listeyi yazdı, ben de alıyorum" dedi.

"Bazı vatandaşlar hala ürünleri elle seçerek alıyor"

Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile müşterilerin pazardaki ürünleri elle seçmesine yasak getirilirken, pazarcı esnafı bazı kişilerin bu kurala riayet etmediğini belirtti. Pazarcı esnafı Mehmet Yıldız, "Biz izin vermiyoruz ama kızıyorlar. Bu sefer de alışveriş yapmıyorlar. Sanki biz engelliyormuşuz gibi bize kızıyorlar. Satışlar çok kötü. ya komple kaldırsınlar ya da bir alternatif bulsunlar. '65 yaş üstü dışarı çıkmasın' diyorlar ama ortalık yaşlı vatandaş kaynıyor. Devletin dediğini dinlemeyen bizim dediğimizi dinler mi? diye konuştu.

Bazı esnaf evlere servis yapıyor

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyması gerektiğine dikkat çeken bazı esnaf da evlere servis hizmeti uyguladıklarını söyledi. Pazar esnafından Cemil Aydın, "Biz kronik rahatsızlıkları bulunan ve yaşlı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını istemiyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Telefonla verdikleri siparişleri evlerine kadar götürüyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
'İnterneti olmayan çocukları unutmadık' diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Donald Trump Mustafa Destici Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Ezgi Mola Seda Akgül Seren Serengil
Spor Yılmaz Vural Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Akif Üstündağ
Daha Fazla Mart Nisan Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: İzmirli bazı vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına kulak asmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 15:39:36. #1.15#
title