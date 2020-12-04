İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
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İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor

04.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:12
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor

İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan Demirbilek Yiğit (43), İtalya'da birliktelik yaşadığı Ilaria Alasondra'dan dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in velayetini almak için Türk yetkililerden yardım istedi.

İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan Demirbilek Yiğit (43), İtalya'da birliktelik yaşadığı Ilaria Alasondra'dan dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in velayetini almak için Türk yetkililerden yardım istedi. Halen yanında olan oğulunun velayeti kendisinde bulunan İtalyan annenin, Leonardo'yu almak için her yola başvurduğunu söyleyen baba Yiğit, "İtalya'da çocuğumla Türkçe konuşmama karıştılar. 'Türkçe konuşursan İtalyan kültürünü yaşatmazsan çocuğunu elinden alırız' dediler ve velayeti, 19 aylık olana kadar ona hiç bakmayan annesine verdiler. Dilimi, dinimi, vatanımı satmam, bana yardım edin" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan, 2013 yılında ise İtalya'ya yerleşen Demirbilek Yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Ilaria Alassondra Sassone (31) ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, Leonardo Maximus Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Oğluna 19 aylık olana kadar tek başına baktığı için İtalyan mahkemesi tarafından velayeti kendisine verilen baba, geçen şubat ayında Leonardo'yu da alıp, İzmir'in Urla ilçesine geldi. Aynı zamanda Alman vatandaşlığı da olan baba, yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Leonardo Maximus Yiğit, 3 aylık olduğunda annesinin psikolojik sorunları başladı.19 aylık olana kadar oğluma gece gündüz ben baktım. Sütünü veriyor, bezini değiştiriyordum. Çünkü annesi, anneliğe hazır değildi. Onun için arkadaşları ve okulu ön plandaydı. Oğlumun benim sorumluluğumda olduğunu düşünüp, hem annelik hem babalık yaptım. Aynı evde yaşıyorduk ama birlikteliğimiz yoktu. Ayrılmaya karar verdim. Ayrıldıktan sonra annesi çocuğu kaçırdı. Bana 6 ay göstermedi. İtalyan mahkemesine şikayette bulundum. Çocuğun yanımda kalmasına karar verildi. Uzmanların hazırladığı raporla annesinin çocuğa ağır bir travma yaşattığı kanıtlandı. 3 yaşındayken, denetime geldiklerinde, 'Türkçe konuşursan, İtalyan kültürünü yaşatmazsan çocuğunu elinden alırız' dediler. Velayetini annesine verecekleri söylendi. Dilimi, vatanımı, dinimi satamam, reddettim."

'BİZ ASİMİLE OLMADIK'

Oğlu Leonardo Maximus Yiğit ile Türkçe konuştuğunu söyleyen Demirbilek Yiğit, şöyle konuştu: "Oğlumun sünnet olmasını, dilimizi öğrenmesini istiyordum. Bu benim insanlık hakkım. Ben nasıl çocuğuma dilimi öğretmem? Geçen şubat ayında çocuğumla İzmir'e geldik. Biz buradayken İtalyan mahkemesi, kararını değiştirip, velayeti annesine verdi. Gerekçe olarak da Türkçe konuşmam gösterildi. Burada velayet davası açıldı. Annesi 2 ay önce İtalyan medyasına çıktı. Çocuğumun velayetini yeniden alabilmek için kanuni her yolu deneyeceğim."

'TÜRKLERİN SICAKLIĞINI HİÇBİR YERDE BULAMAZ'

Bir hafta önce Urla'ya gelen annenin oğlunu da alıp 15 günlük tatile çıktığını bildiren baba Yiğit, "Cumhurbaşkanımız Almanya'ya geldiğinde bize, 'Asimile olmayın dik durun' dedi. Ben, dik durdum. Şimdi tüm yetkililerden yardım istiyorum. Biz boynumuzu bükmedik. Türkçe konuştuğum için cezalandırdım. Şu an 5 yaşında olan oğlum burada çok mutlu. Şu an çocuğun Türkiye'den çıkma yasağı var. Annesi bir hafta sonra oğlumu geri getirecek."

İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor
İzmirli baba, 5 yaşındaki oğlu Leonardo'nun velayeti için yardım istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

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