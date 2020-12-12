İzmir Zamanı, İngilizce tanıtım filmi yayında
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İzmir Zamanı, İngilizce tanıtım filmi yayında

12.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:52

İzmir Zamanı, İngilizce tanıtım filmi yayında Yaşama dair yeni bir sözü, fikri ve projesi olan herkesi İzmir'de buluşmaya davet eden İzmir Zamanı ortak akıl çağrısının Haluk Bilginer tarafından seslendirilen İngilizce tanıtım filmi yayına girdi.

İzmir Zamanı, İngilizce tanıtım filmi yayında

İZMİR - Yaşama dair yeni bir sözü, fikri ve projesi olan herkesi İzmir'de buluşmaya davet eden İzmir Zamanı ortak akıl çağrısının Haluk Bilginer tarafından seslendirilen İngilizce tanıtım filmi yayına girdi.

İzmir Zamanı ortak akıl çağrısı, Haluk Bilginer tarafından seslendirilen İngilizce tanıtım filmiyle şimdi dünyaya açılıyor. Film, İzmir'in tanıtım kanalı VisitIzmir YouTube kanalında yayında girdi. İzmir'in 8 bin 500 yıllık mirasını günümüzle bütünleştiren film, tarih boyunca sayısız felaketi atlatmayı başarmış İzmir'in kalıcılığına vurgu yapıyor. İzmir Kalkınma Ajansının desteğiyle, İzmirli tiyatro ve sinema sanatçısı Haluk Bilginer tarafından seslendirilen filmin Türkçe versiyonu 2 hafta önce yayınlanmıştı.

2 haftada 111 proje önerisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer'in 26 Kasım'da İstanbul'da daha dirençli bir kent için yaptığı ortak akıl çağrısına ise iki haftada Türkiye'nin farklı yerlerinden 111 proje önerisi ve 150'den çok gönüllü katılım başvurusu geldi. İzmir Zamanı ortak akıl çağrısı, doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmediği bir hayat için İzmir'de bir düşünce ve üretim meydanı oluşturmayı hedefliyor. Yaşam hakkını odağına koyan İzmir Zamanı, daha iyi bir yaşam için yalnızca binaları, park ve caddeleri değil; ticareti, tarımı, turizmi, kültür ve sanatı, yaşamın tüm alanlarını tasarlamaya yönelik, çığır açan fikirleri İzmir'e davet ediyor.

İzmir Zamanı'na nasıl katılabilirim?

İzmir Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklığıyla gerçekleştirilen İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına katılmak için İzmir Vakfının web sitesi ziyaret edebiliyor. Çağrıya, İzmir gönüllüsü olup bir proje fikri sunarak veya İzmir Şehir Fonuna destek olarak katılım mümkün.

Bağımsız bir kurul değerlendirecek

İzmir Zamanı fikirleri, İzmir'in kurumsal paydaşlarından oluşan bağımsız ve gönüllü bir kurul tarafından İzmir Vakfı internet sitesindeki kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Vakıf, uygulamaya değer görülen fikirleri İzmir'deki en uygun taşıyıcı kurumlarla buluşturacak ve uygulama sürecini destekleyecek. Fikrin uygulanması için gereken kaynaklar projenin taşıyıcılığını kabul eden kurum veya kurumlar tarafından fikir sahibiyle birlikte geliştirilecek.

İzmir Zamanı, İngilizce tanıtım filmi yayında
İzmir Zamanı, İngilizce tanıtım filmi yayında
İzmir Zamanı, İngilizce tanıtım filmi yayında
İzmir Zamanı, İngilizce tanıtım filmi yayında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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