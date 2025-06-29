İzmir Yangın söndü mü, devam ediyor mu?

Türkiye'de 2 gün içinde 150 yangına müdahale edilirken bir endişe veren haber de İzmir'den geldi. Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yurt geneliyle ilgili bilgileri veren Bakan Yumaklı "Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bolu Göynük ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DEN ENDİŞE YARATAN HABER

Bakan Yumaklı'nın art arda verdiği güzel haberlerin ardından bir endişe yaratan gelişme daha yaşandı. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'DEKİ YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANLIK ALANA SIÇRADI.

Gaziemir'de çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.