İzmir yangın söndü mü, devam ediyor mu?

İzmir yangın söndü mü, devam ediyor mu?
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Bornova'da çıkan yangın sonucu güvenlik önlemleri kapsamında elektrik kesintisine gidildi. Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa ve Bornova'nın belirli bölgelerinde yaşandı. Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını ve elektriklerin en kısa sürede tekrar verileceğini belirtti. Peki, İzmir'de elektrikler neden kesildi? Peki, İzmir yangın söndü mü, devam ediyor mu?

Bornova'da çıkan yangın sonucu bazı bölgelerde güvenlik önlemleri kapsamında elektrik kesintisine gidildi. Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa ve Bornova'nın belirli bölgelerinde kesinti yaşandı. Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını ve elektriklerin en kısa sürede tekrar verileceğini açıkladı.Peki, İzmir yangın söndü mü, devam ediyor mu?

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in Çiğli, Menemen, Aliağa, Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Ödemiş, Karaburun, Menderes, Foça, Bayındır, Çeşme, Torbalı ve Karşıyaka ilçelerinde 28 Haziran'da planlı elektrik kesintisi yapılacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, kesintinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi.

ELEKTİK HATLARI ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENDİ

Bornova'da çıkan yangın nedeniyle güvenlik amaçlı elektrik kesintisi uygulandı. Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa ve Bornova'nın bazı bölgelerini etkiledi.

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İZMİR YANGIN SÖNDÜ MÜ, DEVAM EDİYOR MU?

İzmir'in Bornova ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir yangın söndü mü, devam ediyor mu?

Bornova ilçesinin Yakaköy Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çiftliklerin bulunduğu bölgedeki yangında alevlere, bölgedeki havuzlardan su alan uçak ve helikopterlerle sorti yapılarak müdahalede bulunuluyor. Yangının çıkış noktası olan Yakaköy Mahallesi'ne girişlere jandarma tarafından izin verilmiyor. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormandaki yangından gökyüzüne yükselen simsiyah dumanlar kentin pek çok noktasından görülürken, bölgeye gönderilen ekiplerin sayısı da arttırıldı. Alevlere 8 uçak, 17 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Yakaköy Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırların yangında zarar gördüğü ve mahallenin tahliye edildiği bildirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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