İzmir Varyant Yolu'nda 65 yıllık taşların kaldırılarak asfalt dökülmesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir Varyant Yolu'nda 65 yıllık taşların kaldırılarak asfalt dökülmesine tepki

23.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:43
İzmir Varyant Yolu'nda 65 yıllık taşların kaldırılarak asfalt dökülmesine tepki

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Büyükşehir Belediyesinin Varyant Yolu'nun 400 metrelik bölümündeki yaklaşık 65 yıllık taşların kaldırılarak asfalt dökülmesine tepki gösterdi.

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Büyükşehir Belediyesinin Varyant Yolu'nun 400 metrelik bölümündeki yaklaşık 65 yıllık taşların kaldırılarak asfalt dökülmesine tepki gösterdi.

Maruflu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Varyant Yolu'nu 1955 yılında dönemin belediye başkanı Rauf Onursal'ın yaptırdığını anımsattı.

O dönem yolun bir bölümünün araçların kaymaması için Arnavut kaldırımı şeklinde yapılmasına karar verildiğini ifade eden Maruflu, "Bölge 2. derece doğal sit alanı içerisinde olduğu için kuruldan karar alınarak oradaki taşlar söküldü ve yola asfalt döküldü. Görünüşte güzel görünse de bu hem kent tarihi hem de yol güvenliği açısında yanlış bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Kurul da böyle bir karar verdiyse yanlış yapmıştır." dedi.

Maruflu, Varyant'ın, Tarihi Saat Kulesi'nin, Fuar Kültürpark'ın ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nın kent için bir değer olduğunu, bu konularda Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışma yaparken mutlaka vatandaşlara sorması gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulunan Maruflu, "Varyant Yolu'nda yapılan asfalt çalışması beni üzdü. O yolun eski haline getirilmesini istiyoruz. Zararın neresinden dönülürse kardır. Belediye kendi imkanlarıyla o yolu eski haline getirmeli. Soyer'in de bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bölgedeki düzenlemenin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izin doğrultusunda yapıldığını, çalışmalardan önce sökülen Arnavut kaldırımı taşların ise başka bir projede kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir Varyant Yolu'nda 65 yıllık taşların kaldırılarak asfalt dökülmesine tepki | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:46:35. #1.14#
title