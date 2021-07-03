İzmir Valisi Köşger, "Geleneğin Derinliğinden Anadolu" Moda Tasarım Yarışması finaline katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Valisi Köşger, "Geleneğin Derinliğinden Anadolu" Moda Tasarım Yarışması finaline katıldı

İzmir Valisi Köşger, 'Geleneğin Derinliğinden Anadolu' Moda Tasarım Yarışması finaline katıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'de düzenlenen "Geleneğin Derinliğinden Anadolu Moda Tasarım Yarışması" final defilesine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

İzmir'de düzenlenen "Geleneğin Derinliğinden Anadolu Moda Tasarım Yarışması" final defilesine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Olgunlaşma Enstitüleri İzmir ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen "Geleneksel Dokumalar, Zamansız Tasarımlar" temalı, "Geleneğin Derinliğinden Anadolu Moda Tasarım Yarışması"nın, final defilesi ile tamamlandığı bildirildi.

Olgunlaşma Enstitüleri İzmir Kültür ve Sanat Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Köşger ve eşi Fatma Köşger'in de katıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, yarışmanın geleneksel kumaşlara yönelik farkındalığın artırılması ve yeniden tasarlanarak günümüz ihtiyaçlarına yanıt verir hale getirilmesi gibi iki bileşeni olduğunu ifade etti.

Millet olarak zaman zaman birtakım moda akımlarına çabuk kapıldıklarına işaret eden Köşger, şunları kaydetti:

"Bizim ürettiğimiz mallar daha kaliteli, doğal, sağlıklı ve estetik. El emeği göz nuru ile yapıldığı için bir ruh taşıyor. Bu sadece tekstil alanında değil tüm alanlarda geçerlidir. Şimdi geriden gelerek yeniden bin bir emekle kaybolmaya başlayan değerlerimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Ama bu arada makas da açılmış. İnsanların günlük yaşamı artık farklı bir yöne evrilmiş. Yapılması gerekeni geç de olsa yapıyoruz. İnşallah bundan sonra kendi kumaşımızla, kendi doğal estetik modamızla tüm dünyaya kendi mesajımızı vermeye devam edeceğiz. Yapılan iş çok kıymetli, emeği geçen herkese ve tüm tasarımcılara teşekkür ediyorum."

Yarışmada 10 finalistin 30 tasarımı defileyle gösterime sunuldu, jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenen birinci Melisa Özkar, ikinci Ayşenur Kanak ve üçüncü Taylan Özden'e ödülleri Vali Köşger tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Kenan Doğulu Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cedi Osman Burak Elmas Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir Valisi Köşger, "Geleneğin Derinliğinden Anadolu" Moda Tasarım Yarışması finaline katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:08:03. #1.14#

title