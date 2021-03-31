İzmir valisi kim? İzmir valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger biyografisi nedir?
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İzmir valisi kim? İzmir valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger biyografisi nedir?

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İzmir valisi kim? İzmir valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger biyografisi nedir?

Yavuz Selim Köşger 1964 yılında, Konya'da doğan, Türk bürokrattır. 30 Haziran 2017'den 10 Haziran 2020'ye kadar Aydın Valisi olarak görev yapmıştır. 10 Haziran 2020 ile İzmir Valisi olarak atanmıştır. İzmir valisi kim? İzmir valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yavuz Selim Köşger hayatı ve biyografisi nedir?

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Yavuz Selim Köşger 1964 yılında, Konya'da doğan, Türk bürokrattır. 30 Haziran 2017'den 10 Haziran 2020'ye kadar Aydın Valisi olarak görev yapmıştır. 10 Haziran 2020 ile İzmir Valisi olarak atanmıştır. İzmir valisi kim? İzmir valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yavuz Selim Köşger hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR VALİSİ KİM?

Yavuz Selim Köşger 1964 yılında, Konya'da doğan, Türk bürokrattır. 30 Haziran 2017'den 10 Haziran 2020'ye kadar Aydın Valisi olarak görev yapmıştır. 10 Haziran 2020 ile İzmir Valisi olarak atanmıştır.

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Yavuz Selim Köşger 1964 yılında, Konya'da doğan, Türk bürokrattır. 30 Haziran 2017'den 10 Haziran 2020'ye kadar Aydın Valisi olarak görev yapmıştır. 10 Haziran 2020 ile İzmir Valisi olarak atanmıştır.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. Ardından 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adaylığı, Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç kaymakamlıkları, Artvin Vali Yardımcılığı görevlerinin ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ve Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü (2010-2013) görevlerini yürüttükten sonra Paris'te 5 aylık bir dil eğitimi aldı ve Fransız İdari Sistemi alanında incelemelerde bulundu.

Bakanlar Kurulunun, Resmî Gazete'de yayımlanan, 2013/4699 sayılı vali atamaları hakkındaki, 9 Mayıs 2013 tarihli, kararnamesi ile Sinop valiliğine, 19 Şubat 2015 tarihli, 2015/7295 sayılı, kararname ile Bingöl valiliğine, 21 Haziran 2017 tarihli valiler kararnamesi ile Aydın valiliğine, 10 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 2020/274 sayılı kararname ile İzmir valiliğine atanmıştır.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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