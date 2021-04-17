İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Vakıf Katılım arasında iş birliği
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Vakıf Katılım arasında iş birliği

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Vakıf Katılım arasında iş birliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Vakıf Katılım Bankası Konak Şube Müdürlüğü arasında, vakıf kiracılarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Vakıf Katılım Bankası Konak Şube Müdürlüğü arasında, vakıf kiracılarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiracılarına, belirlenen özel şartlarda finansmana erişimin kolaylaştırılması ve banka tarafından sağlanan diğer avantajlı ürün ve hizmetlerden kolaylıklar sağlanacak.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiracılarına yönelik hazırlanan iş birliği protokolüne, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ve Vakıf Katılım Bankası Konak Şube Müdürü Abdullah Ergün imza attı.

İş birliği protokolü ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiracılarına, firmalara belirlenen özel koşullar ile finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve banka tarafından sağlanan diğer avantajlı ürün ve hizmetler sayesinde kiracıların finansal ve operasyonel risklere karşı korunması amacı kapsamında, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirleniyor.

Kiracılara protokol kapsamında, banka kaynaklarından kullandırılacak nakdi ve gayri nakdi kredi talepleri, banka tarafından kendi prosedürlerine ve mevzuatına göre tamamen serbestçe değerlendirilecek. Krediyi kullandırıp kullandırmama, kullandırmayı uygun bulduğu kredinin tutarını masraf ve komisyonlarını belirleme ve krediye ilişkin diğer hususlardaki takdir yetkisinin tamamen bankaya ait olduğu ifade edildi.

Ayrıca vakıf kiracılarının, sigorta ürünleri, Bireysel emeklilik (BES) sistemi, yatırım hesapları, kart ürünleri, özel kur ve çek tahsilatı ürünleri, anlaşmalı firmalar aracılığıyla tüzel müşterilerde geçerli olmak üzere akaryakıt indirimlerinden de faydalanabilecekleri belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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