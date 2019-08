İZMİR 'TÜRK MİMARİSİNİN VİTRİNİ' OLARAK NİTELENDİRİLEN ÇAKIRAĞA KONAĞI 2,5 YILDIR KAPALI

11.08.2019 13:17

İZMİR'de yemyeşil dokusuyla saklı kalmış tarihi ve kültürel bir hazineyi andıran, tarihi millattan önce 2 bine kadar uzanan Ödemiş'in Birgi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı, 14 odalı 250 yıl önce yapılan Çakırağa Konağı, 1990'lı yılların başında restore edildi ve müze haline dönüştürülerek ziyarete açıldı. Korunan özgün dokusu nedeniyle, 'Türk mimarisinin vitrini' olarak nitelendirilen Birgi'deki konak, tekrar restore edilmek üzere 2 buçuk yıl önce kapatıldı. Birgi'de yaşayanlar, restorasyon çalışmaları bir türlü başlamayan ve çatısında çökmeler meydana gelen konağın hizmete sunulmasını istiyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bozdağlar'ın serin yamaçları arasına gizlenen göz alıcı adres Birgi, taş duvarlı, ahşap pencereli tarihi evleri ile turist çeken önemli mahallelerden biri. Persler, Bergama Krallığı, Bizanslılar, Romalılar, Aydınoğulları gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan, tarihi millattan önce 2 binli yıllara kadar uzanan, 2012'de UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Birgi'de bulunan ve Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan 250 yıllık Çakırağa Konağı, 1990'lı yılların başında kamulaştırıldı. 1761-1764 yılları arasında zengin bir tüccar olan Çakıroğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılan 3 katlı ahşap konak, restore edilerek müze haline dönüştürüldü. Turistlerin yoğun ilgisini çeken konak, 2,5

yıl önce restore edilmek için kapatıldı. Ancak restorasyon çalışmalarının başlamadığı tarihi konağın çatısında çökmeler meydana geldi. Birgi'nin turizmi açısından önemli bir yere sahip olan konağın restore edilerek yeniden açılmasını isteyen mahalle sakinlerinden Yaşar Günaydın, konağın duvarlarına çizili resimlerden dolayı Binbir Gece Masalları'nı andırdığını söyledi. 14 odalı konağın, en çok kök boyaları ile yapılan ve bugüne kadar gelen kalem işi süslemelerinin dikkat çektiğini de anlatan Yaşar Günaydın, İzmir, İstanbul, Hazine Odası gibi odalar var. İki tane de müştemilatı var. Eşsiz bir yapı. Ama restore edileceği belirtilerek kapatılan konak açılmadı. Özellikle konağı görmek için gelenler muzdarip. Değişik zamanlarda gelip, 'Yine mi kapalı' diye sitem ediyorlar. Bu durum Birgi'nin turizmini sekteye uğrattı dedi.

'YAŞAYANLARDAN ÇOK ÖLÜLER VAR'

Konağın restore edilerek yeniden hizmete açılmasını istediklerini kaydeden mahalle sakini Yaşar Günaydın, Birgi'nin bir çok tarihi ve kültürel varlığa sahip olduğunun belirterek, Türkler buraya geldikten sonra her yüz yılda farklı bir eser bıraktı. ya bir cami, medrese ya da hamam. Hepsi de simgesel. Daha önceki medeniyetlerden birkaç izin olduğu ender yerlerden. Birgi'nin bir zamanlar Zeus'un kenti, insanlık kenti mertebesine yükseldiği söyleniyor. 17'nci yüzyıla kadar da Batı Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri olmuş. Yaşanmışlığı hissediyorsunuz. Her yerde mezarlık var. Yaşayan insanlardan kat be kat daha çok mezarlık var. Şuanda bilinen 35 mezarlık var. Buraya genelde insanlar inanç ve kültür turizmi için gelmekte. Misafirlerlerimiz her geçen gün artmakta diye konuştu.

Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve farklı isimlerle de tanınan alimlerden İmam Birgivi'nin ömrünün son 10 yılını burada geçirdiğini aktaran Günaydın, Burada çok faydalı işler yapmış. 50'den fazla kitap yazmış. Onun mezarı Ege'de en çok ziyaret edilen mezarlardan biri. Bu nedenle burada bir adak kültürü de var cümlelerini kullandı. İlk Türkçe tıp kitabının yazarı Celaleddin Hızır Ali Paşa'nın mezarının da Birgi de olduğunu kaydeden Günaydın, bölgede keşfedilmeyi bekleyen muhteşem değerlerin bulunduğunu ifade etti. Birgi Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan da, konağın bir an önce turizme kazandırılmasını istediklerini aktardı.

Kaynak: DHA