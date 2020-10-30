İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi
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İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi

30.10.2020 22:22 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:47

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel'in eşi ve iki çocuğu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Türk Tabipler Birliği (TTB), İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel'in eşi ve iki çocuğunun, depremde en kaz altında kalarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in değerli eşi ve iki çocuğunu yitirdiğimizi üzüntü ile öğrendik. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun. Depremde yakınlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı ve sabır, yaralananlara iyilik diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi

Manavkuyu semtinde çöken binadan, Tabip Odası Genel Sekreteri Yüksel'in eşi ile kızı Dila ve oğlunun cansız bedenleri çıkarıldı.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi
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